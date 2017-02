Os desprotegidos

Artigo

Cidadãos não mais podem caminhar livremente pelas ruas deste país. Caminhar é dizer pouco, nem mais conseguem andar de carro em segurança, com medo de serem assaltados ou mortos. O que dizer, então, daqueles que andam de ônibus e metrô, sendo roubados nas estações e dentro dos veículos.

Em Porto Alegre, mulheres são assaltadas e, mesmo, mortas, aguardando seus filhos saírem das escolas. Perdas irreparáveis! A leitura de um jornal, por exemplo, torna-se uma experiência psicológica e moral dolorosa. O que está acontecendo com os outros pode recair sobre qualquer um.

Os cidadãos estão literalmente desprotegidos.

O Estado não cumpre com sua função primordial, a de assegurar a vida das pessoas e o patrimônio das famílias. Hobbes, desde o século 17, demonstrou que a razão de ser do Estado consiste na segurança física das pessoas, na defesa dos bens de cada um e em assegurar juridicamente os contratos.

Parece que esta lição básica, no Brasil, não foi ainda aprendida. Nossos governantes sempre postergam a questão central da segurança. Governos de esquerda chegaram a produzir a pérola de que esta era uma questão de "direita", a "esquerda" ocupar-se-ia dos "direitos humanos", enviezadamente compreendidos enquanto direitos dos criminosos.

Segundo a Constituição brasileira, a segurança é, fundamentalmente, uma obrigação dos Estados. Contudo, no decurso de vários governos, a incúria foi total. Chegamos onde estamos, por absoluto desrespeito com os cidadãos.

Em vez disto, tivemos discursos grandiloquentes sobre o Estatuto do Desarmamento, como se as pessoas de bem, de posse de uma arma para defesa própria, fossem responsáveis pela violência. Um disparate total.

Criminosos não foram desarmados. Compram armas livremente, dado o caráter poroso de nossas fronteiras, imersas no contrabando. Não precisam seguir as regras do Estatuto! Adquirem mesmo equipamentos militares, reservados às nossas Forças Armadas. Algo inacessível para o cidadão comum!

Para piorar ainda mais as coisas, o Espírito Santo deu um exemplo do que pode ocorrer em qualquer Estado brasileiro. A Polícia Militar fez um motim, negando-se a ir às ruas. Segundo a Constituição Federal, greves são terminantemente proibidas para os militares. Não há vácuo legislativo.

As taxas de homicídio subiram assustadoramente. Os cidadãos, desprotegidos, ficaram reféns da violência. Sem nenhuma arma para se protegerem.

Será que as pessoas não têm o direito à autodefesa?

