Responsabilidade pública

A recente decisão do presidente Temer de afastar ministros provisoriamente quando da denúncia da Procuradoria-Geral da República e, definitivamente, quando de sua acolhida pelo Supremo colocou uma imensa responsabilidade nos ombros dessas duas instituições republicanas. Doravante, fica a cargo delas decidir o momento em que ministros devem deixar o governo.



O seu histórico, no entanto, não é encorajador. Tardam em julgar ministros, senadores e deputados. Algumas dessas denúncias demoram vários anos. O mesmo ocorre com julgamentos do STF, cuja morosidade produz a injustiça.

Há momentos, contudo, em que a celeridade primou e a Justiça se fez. É o caso do ex-deputado Eduardo Cunha, afastado em cinco meses. Houve, aqui, uma imensa pressão da sociedade, da imprensa e dos meios de comunicação em geral.

Também nas primeira e segunda instâncias, juízes, desembargadores, promotores e procuradores têm demonstrado agilidade em suas decisões, cujo melhor exemplo é a Lava-Jato, tornada um patrimônio nacional.

A pergunta é singela: por que a PGR e o STF não podem imitar seus pares de níveis hierárquicos inferiores? Por que não podem eles oferecer um exemplo à nação?

Evidentemente não cabem de pé os argumentos de que são cortes e instâncias distintas, com funções diferentes, se isto serve apenas para justificar a morosidade e, em consequência, a impunidade. Se instâncias superiores consagram a injustiça, qual será, então, a sua função?

Delações, por si só, não são provas, se não vierem corroboradas por provas materiais, consubstanciadas em denúncias que serão, posteriormente, julgadas. Algumas dessas condenações são, porém, tão fortes que deveriam ensejar o presidente a afastar alguns de seus ministros e assessores. Ou deveriam estes renunciar, resguardando o governo que deveriam servir. A sociedade clama por moralidade pública.

Outras, no entanto, são mera alegações, voltadas para criar embaraços para adversários. Torna-se necessário separar o joio do trigo.

Cabe, portanto, ao Ministério Público e ao Supremo agilizarem suas decisões dando satisfação à sociedade. Em particular, a Procuradoria-Geral da República não pode sucumbir à inércia de proteger os que gozam de foro privilegiado, tornado um foro da impunidade.

A sociedade deve estar vigilante. Não pode admitir tergiversações. Se isto ocorrer, uma bandeira de manifestações poderá ser o "Fora Janot". Se nada fizer, este pode ser o seu destino. Se agir, poderá dar um exemplo ao país.

