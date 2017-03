Artigo

São risíveis as justificativas de alguns frigoríficos envolvidos no escândalo da dita "carne fraca", a da fraude e da extrema desatenção com os consumidores. A lhes dar ouvidos ficamos com a impressão de que são santos injustamente acusados.

Ora declaram que sua carne é da maior qualidade, ora que são submetidos a estrita fiscalização e assim por diante. Quando são pegos com a boca na botija, restringem-se a um singelo "Não sei", como se o "desconhecimento" fosse a sua última linha de defesa.

Aprenderam com Lula, o Inigualável, que, primeiro, disse desconhecer o mensalão e, logo, passou a afirmar a sua inexistência, tal como está fazendo, agora, com o petrolão. O princípio de não contradição nunca foi o seu forte. Seu enriquecimento pessoal e o de seu partido são, assim, varridos para debaixo do tapete!

Ocorre que o Inigualável fez escola! Vários são os seus discípulos no PT, no PMDB, no PSDB, no PP, no PDT e assim por diante. Alguns políticos chegam ao disparate de dizer que não refutarão denúncias por serem "inexistentes".

Se fôssemos segui-los, seríamos compelidos a reconhecer que a Lava-Jato não existe e que trata de fatos inexistentes. Da mesma maneira, a corrupção e as propinas seriam miragens de "justiceiros" ou de "conservadores" empedernidos na defesa da moralidade pública. Esta, na verdade, deveria ser literalmente desconsiderada. Haveria coisa mais importante a fazer, como salvar a pele dos corruptos!

Os frigoríficos são os novos discípulos, nos passos das empreiteiras e dos Eikes Batistas da vida. Muito ainda está por vir quando o cofre do BNDES for aberto.

Todas elas constituem um grupo seleto de empresas, que deveria ser mais propriamente denominado de "vermelhas". Cresceram e se desenvolveram à sombra dos governos petistas.

Detestam as leis do mercado, buscando simplesmente a oligopolização e os lucros exorbitantes, acompanhados de financiamentos públicos generosos. Em contrapartida, irrigaram o propinoduto dos governos, favorecendo o lulopetismo, assim como os seus partidos aliados.

No que diz respeito aos hoje célebres frigoríficos, sua única preocupação consistia em seus lucros desmedidos, na cooptação dos fiscais da Vigilância Sanitária e no financiamento escuso dos mais diferentes partidos.

A margem de lucro das empresas é uma opção, a saúde dos cidadãos não! E esta, manifestamente, não fazia parte de suas finalidades primeiras! O resto é mera propaganda!

