Diogo Olivier: repercute mal até hoje a crítica de Renato aos que estudam

Opinião

PEGOU MAL 1 - Até agora não entendi bem por que Renato deu aquela pancada em quem estuda. Talvez o recado tenha sido para algum crítico específico. Ele foi mesmo alvo de alguns exageros e preconceitos, como se fosse apenas um boleirão que se dá bem com os jogadores.



Bem, tomara que tenha sido só um apagão, inebriado pela alegria da taça. Acontece. A frase fora do lugar, enfim. O fato é que, de lá para cá, a declaração vem tomando repercussão ruim para Renato, deslustrando até seus méritos inegáveis no Penta. A maioria dos técnicos, jovens ou já cancheiros, não gostou. E não só eles: torcedores, jornalistas.

PEGOU MAL 2 - Mano Menezes passou meses em Portugal tirando licença da Uefa, antes do Cruzeiro. Tite foi esmiuçar o 4-1-4-1 na Europa. Por definição, ninguém alcança um patamar no qual estudar é desnecessário.

Tostão já tinha feito crítica severa na Folha de S.Paulo, mas o assunto voltou em O Globo deste domingo. Entrevista com Abel Braga, sob o título — aspas do técnico do Flu — "quem não evoluir estará morto". Primeira pergunta: "Em seu período fora dos campos, você foi à praia ou estudou"? Abel foi elegante e não confrontou Renato, mas deixou a frase que serviu de título. Enfim: pegou mal.

REFORÇOS - Odorico Roman, que será o vice de futebol do Grêmio, deu boa entrevista ao Zona Mista, da Rádio Gaúcha. Não ficou em cima do muro. Disse que está como pato na lagoa. Acima da superfície, imóvel. Abaixo, se mexendo como nunca.

A folha salarial não passará de R$ 7 milhões. Virão reforços, no plural. No mínimo três, entre eles o fazedor de gols. Álvaro Pereira, do Cerro, não se enquadra porque a ideia é trazer laterais, esquerdo e direito, com força ofensiva.

Tentou Diego Souza, do Sport. E Marco Ruben, do Central, objeto de desejo sul-americano em geral, mas ambos não queiram sair de Recife e de Rosario. Para comprar o jogador de lotar aeroporto, só vendendo Luan, quem sabe Walace. Renato usará Fernandinho.

No Inter, Roberto Mello sabe quase tudo sobre Juninho, volante do Bahia. Está atrás, assim como de Rithely, do Sport, este difícil pela concorrência com a Série A. Na virada do ano, Taison volta ao Shakhtar com tudo para convencer os ucranianos a emprestá-lo. Alan Costa já foi para o Vitória.

Há um constrangimento, no caso de Mello. A nova direção ainda não assumiu. Fica difícil para ele anunciar ou falar com mais ênfase antes da posse, mesmo que já esteja trabalhando. A aposta em Antônio Carlos Zago é grande. Em 2016, o Inter foi um time destreinado desde a ilusão do Gauchão com Argel, e isso ajudou a afundar individualidades que têm capacidade.

Mais chance para os reforços virem depois do Ano-Novo, tanto no Grêmio quanto no Inter.

COPA - Rogério Beidacki, um dos organizadores da Copa de Campeões da América, que reunirá Grêmio, Olímpia, Nacional e Peñarol na Arena, de 21 a 27 janeiro, estima a vinda 15 mil uruguaios. O SporTV transmitirá. Sua empresa, a Global Life, e seus parceiros poderão comercializar o sinal para outros países.

Além de cotas fixas, os clubes ganham R$ 842 mil (campeão), R$ 674 mil (vice), R$ 505 mil (terceiro) e R$ 337 mil (quarto). Os ingressos, de R$ 50 a R$ 100, estão à venda no site da Arena. Em 2018, a ideia é ter Grêmio, Inter, Boca e River.

FÉRIAS - Serão só 30 dias, quase um vapt-vupt após um ano olímpico tão intenso e imprevisível no esporte, para o bem e para o mal. Desejo um 2017 melhor do que 2016 e pior do que 2018 para todos nós.

Ah, e cuidado com a estrada, na Virada. Se beber, não dirija. Temos de estar todos aqui, juntos e sorrindo, no ano que vem. Até logo ali adiante.