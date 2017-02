Diogo Olivier

A imprensa alemã repercute uma marca que é caso de abertura de processo de canonização no Vaticano.

Manuel Neuer, 30 anos, completou o 100º jogo sem sofrer gols no Bayern, de Munique. Não em sequência, claro, mas em 182 partidas, desde a sua chegada ao clube bávaro, em 2011.

O recordista anterior, Reck, do Werder Bremen, precisou de 232 – exatas 50 a mais do que o paredão que estava em campo no massacre dos 7 a 1, no Mineirão, naquela semifinal da Copa do Mundo de 2014.