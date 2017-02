A rodada de Carnaval no Gauchão anuncia um bom Gre-Nal na Arena

Diogo Olivier

Estamos no meio da folia de Momo, mas já é semana Gre-Nal. O Grêmio vai com time Z contra o Ceará, pela Copa da Primeira Liga, na quinta-feira. Portanto, até sábado, dia do clássico, é treinar, descansar, tratar e recondicionar jogadores. E pode apostar: os dois lados da rivalidade vão com força máxima.

É claro que D'Alessandro, ausente da vitória sobre o Brasil-Pel, com desconforto na coxa, vai jogar. É óbvio que Lucas Barrios estreará. Luan, poupado diante do Cruzeirinho, estará em campo na Arena.

O Grêmio virou incógnita sem Douglas, mas as ótimas atuações de Bolaños e a chegada do fazedor de gols renovaram as esperanças. O Inter vem de três vitórias. Sobre Oeste, Criciúma e Brasil-Pel, eu sei, mas há quanto tempo não acontecia?

Será um bom Gre-Nal. Só temos de rezar para as organizadas deixarem. Por enquanto, alalaô.

Pressão

É bom lembrar que empate é ruim para Grêmio e Inter no Gre-Nal. O Novo Hamburgo disparou na liderança e pega o Passo Fundo, em casa. E o Caxias, vice-líder, recebe o Cruzeiro, no Centenário. É o Interior colocando pressão na Dupla.

