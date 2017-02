Adversário do Inter na estreia da Série B tem um fenômeno a exibir

Diogo Olivier

Inter estreará na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Londrina, fora de casa, no bom Estádio do Café

O Londrina, adversário do Inter na rodada de abertura da Série B, é 5º colocado no Campeonato Paranaense. Tem sete pontos, cinco atrás do líder Paraná, mas com um jogo a menos.

Após uma largada instável, vem de duas vitórias e, se vencer o Cascavel no sábado, alcança o segundo lugar no Estadual. No universo da segunda divisão, fora de casa, é um dos adversário mais encardidos da competição.

Em abril, Cláudio Tencati completará seis anos como técnico do Londrina. A temporada de 2017 será a sua sétima no clube. É o mais longevo do país.

Assumiu em abril de 2011 no Estádio do Café, palco do primeiro jogo colorado na Série B.

Neste mesmo período, o Inter foi comandado por nada menos do que 15 treinadores, contando os interinatos de Osmar Loss e Odair Hellmann.

Tencati conseguiu conquistar um título estadual e levar o time à Série B do Brasileiro neste período.

O técnico do Londrina tem 43 anos e assumiu os 37, após a chegada da empresa de gestão esportiva SM Sports, que pegou o Londrina.

Encontrou um time buscando o recomeço após chegar ao fundo do poço com dívidas trabalhistas e fazer uma campanha que quase terminou com um rebaixamento para a Terceirona estadual.

Em seu primeiro ano no Londrina, Tencati foi campeão da Divisão de Acesso. Três anos depois foi campeão paranaense da Série A, título que o clube não conseguia desde 1992. Conquistou os acessos nacionais à Série C (2014) e Série B (2015).