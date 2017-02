Bolanõs está em alta no Grêmio

Diogo Olivier

O primeiro tempo do Grêmio no 2 a 0 sobre o Cruzeiro foi ruim. Menos por desorganização e mais por desinteresse. Duvido que, no Gre-Nal ou na Libertadores, permita tanto espaço como no Vieirão.

O jogo de Gauchão em gramado ruim e no calorão parecia um fardo. Por isso o puxão de orelhas de Renato. A velocidade de reação Marcelo Grohe, ao defender o pênalti, foi de F-1. Após a expulsão de Lucão, na abertura da etapa final, virou treino.

Em alta

O primeiro gol, de Bolaños, veio no fim do primeiro tempo, antes da expulsão de Lucão. Ele já é um dos artilheiros do Gauchão.

Na função de Douglas, espera-se que o equatoriano tenha o penúltimo passe, a assistência. Foi assim no belo segundo gol, de Ramiro. O equatoriano está sobrando.

