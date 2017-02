Cenário do Gre-Nal é reflexo do que Grêmio e Inter plantaram em 2016

Diogo Olivier

É claro que o Grêmio é favorito. Você duvida? Basta examinar jogador por jogador, ainda que o futebol seja um esporte coletivo.

Um vem de título na Copa do Brasil, está entrosado e compartilha a Série A.

O outro ainda não assimilou a bordoada do rebaixamento, amarga a Segunda Divisão e tateia uma nova formação.

Favoritismo não ganha jogo, é claro. Já vi o pior ganhar do melhor várias vezes.

Quem não sabe?

Mas a lógica indica vitória do Grêmio.

O Inter tem mais a perder do que o Grêmio no Gre-Nal 412. Não apenas pelo atraso na tabela de classificação. É que a derrota seria um golpe na retomada da confiança abalada pela queda.

Este é um elemento mais importante na reconstrução colorada do que as pessoas imaginam. Já o time de Renato, se perder, logo ali adiante poderá lamber feridas na Libertadores. Uma ou duas vitórias já fariam esquecer o desterro no clássico.

Grêmio e Inter colhem o que plantaram em 2016.