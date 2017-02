Com sete lesionados no Grêmio, Renato tem perdas cruciais

Diogo Olivier

É assustadora a zica que bate no CT Luiz Carvalho, ao lado da Arena. Parece assombração. Mal a temporada começou e o Grêmio soma nada menos do que sete jogadores que farão romaria no DM: Douglas, Edílson, Luan, Pedro Rocha, Jael, Maxi Rodríguez e Beto da Silva.

Este último acusou lesão muscular no primeiro treino. Edílson estava se recuperando bem da artroscopia e sentiu a panturrilha. Luan, com a mesma tendinite no joelho que volta e meia o incomoda, talvez tenha de treinar menos.

É muito azar para o técnico Renato. São perdas cruciais.

Leia mais:

Com desfalques, Grêmio faz treino técnico e físico no CT Luiz Carvalho

Por tendinite, Luan e Pedro Rocha serão poupados contra o São José

Grêmio tem valor de multa reduzido por Carol Portaluppi no gramado da Arena na final da Copa do Brasil



Outro time

O aumento de pacientes no departamento médico, mais a venda de Walace para a Alemanha, pode deixar o time distante daquele entrosado campeão da Copa do Brasil.

Além do volante agora no Hamburgo, contra o Zamora, na Venezuela, no dia 9 de março, não haverá Douglas e Edílson. E, talvez, Luan.

Menos mal que o grupo da primeira fase é fácil. O problema é que a lesão, além de desfalcar, destreina. Pode atrapalhar lá na frente.

Leia outras colunas de Diogo Olivier

*ZHESPORTES