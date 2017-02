Depois do Inter, Chape deve passar também o Grêmio no ranking de seguidores das redes sociais

Diogo Olivier

De acordo com o mais recente levantamento do IBOPE Repucom sobre a performance dos clubes de futebol do Brasil nas redes sociais, o Flamengo está consolidado na liderança do Instagram e do YouTube, mas perde para o Corinthians no Facebook e no Twitter. No combinado de seguidores, no conjunto da obra das redes sociais, portanto, o líder é o Corinthians.

Completam o top 5: Corinthians (17,9 milhões), Flamengo (17 milhões), São Paulo (11,6 milhões), Palmeiras (7,4 milhões) e Santos (6,7 milhões).

Cerca de três meses após do acidente com o voo da delegação, que matou 71 pessoas na Colômbia, a Chape continua crescendo acima da média dos maiores clubes brasileiros no Facebook.

Já tinha ultrapassado o Inter no ranking e deve fazer o mesmo com o Grêmio na sequência.

Caso os percentuais de crescimento dos principais clubes brasileiros se mantenham no levantamento mensal, a Chape poderá ingressar, inclusive, já no próximo ranking, no top 5.

O time de Chapecó acumulou um crescimento de mais de 6% em janeiro em relação a dezembro de 2016 e 1,5% em fevereiro de 2017.

O Grêmio é o 6º colocado no ranking, com 5.533.605 seguidores. O Inter é 11º, com 4.002.323. A Chape já aparece na 7ª colocação, ostentando 5.529.409 seguidores. Sua curva é crescente. No Facebook e no Instagram, inclusive, já ultrapassou o Grêmio.

O levantamento é divulgado mensalmente pelo IBOPE Repucom e tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das bases digitais dos 40 clubes com o maior número de seguidores do país.