Grêmio cogita até escalar time de transição na Copa da Primeira Liga

Renato Portaluppi orientou o time durante o jogo treino de ontem contra a equipe do São Gabriel, no CT Luiz Carvalho Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

A Primeira Liga está definhando.

A desorganização rasga o regulamento, com locais de jogos marcados em cima do laço, e não 10 dias antes. Foi assim com Flamengo e Grêmio em Brasília, prejudicando a logística tricolor.

Um desrespeito.

A cota dos cariocas é maior.

Mas o objetivo não era sedimentar um ideal, sem pensar em dinheiro agora? Mal começou e já virou um reles ¿eu quero mais¿?

O Grêmio, um dos fundadores, cogita não participar em 2018. O Inter não está muito entusiasmado também.

O Grêmio pode jogar com o time de transição ainda este ano, contra América-MG ou Ceará, mesmo na Arena, deixando titulares e reservas treinando com Renato para o que realmente importa: Gauchão e Libertadores.