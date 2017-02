Mais um jogo com os nervos à flor da pele para o Inter no Beira-Rio

Diogo Olivier

Brenner, descolado do drama do rebaixamento do ano passado, emerge como esperança de gols e de confiança para o time Foto: Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O técnico Roberto Cavalo anuncia marcação individual do Oeste sobre D¿Alessandro.

Duvido que vá vigiar o Inter assim, homem a homem. Ninguém mais faz isso no mundo. Deve ser marcação mista, destacando apenas o argentino para ter um jogador colado nele.

O resto é marcação por zona.

O Oeste está no pelotão de rebaixamento da Segundona paulista e trocou de treinador há 20 dias. Escapou de cair na Série B do ano passado na última rodada.

Como o empate leva para os pênaltis e os nervos turvam o futebol do Inter para um patamar abaixo do real (que já não é bom), não duvido que o Beira-Rio viva momentos de PTM – pânico com tendência a motim.

Brenner, descolado da depressão do ano passado, emerge como esperança de gols.

A classificação com vitória é essencial no império do resultado, mas só no sentido de um passo adiante para alcançar rendimento até a Série B.

Só o que interessa para o Inter é a Série B em 2017.

E nada mais.