No Grêmio, um exemplo de como ocupar espaços no time e na carreira

Alguém já disse que a crise é também o reino das oportunidades. Outro alguém já resumiu a vida profissional como a arte de ocupar espaços. Se você percebe o vazio e se apresenta em condições de preenchê-lo, está condenado a crescer. É o que acontece com Ramiro.

A lesão de Douglas abriu uma susto. Quem vai criar? É uma função que precisa ser resolvida para ontem, antes mesmo de a extravagância do presidente Romildo Bolzan chegar. Uma pequena crise, no sentido da emergência. Um espaço a ser ocupado.

Contra o São José, viu-se um surpreendente Ramiro revezando com Bolaños na faixa central e indo lá para o outro lado, por vezes. Solto, confiante, recuando aqui atrás e entrando na área como se fosse um ... Douglas.

No jogo, começou como meia-extrema pela direita. Depois, passou a volante, quando Jailson saiu. Terminou na condição de Douglas mesmo, por dentro, após a substituição de Bolaños por Arthur. Volta e meia quebra o galho na lateral. Um faz-tudo em bom nível. Um ocupador de espaços no Grêmio.

Primeiro, ocupou o espaço que era de Giuliano. Agora, incorpora com desenvoltura tarefas de criação, deixando de ser apenas um meia com pegada pelo lado. E, pelo que sei, ocupou espaço também no vestiário. O grupo já o escuta com atenção. A lesão de Douglas, para Ramiro, significou uma oportunidade de ajudar o Grêmio. E, claro, a si próprio.

