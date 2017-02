O perigo de não punir o Inter pela briga de torcidas é o precedente

Diogo Olivier

Não poderia ser pior a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) sobre a briga de torcidas organizadas do Inter em Veranópolis. Multa de 50 mil não é nada para um clube grande. Nem faz cócega no orçamento.

É o mesmo que não punir. Abre-se um precedente perigoso: pode brigar a soco e até promover guerra de pedradas no estádio que não dá nada. Uma multinha e era isso.

Como os brigões não estão nem aí para tornozeleiras ou ficha suja, pois são delinquentes mesmo, vai acontecer de novo. Pode anotar.

O Tribunal tinha uma chance ótima de mandar um recado a todos, mas preferiu só arrecadar. Se acontecer com outros clubes, O TJD terá de agir da mesma forma.

A punição desportiva é educativa. Ajuda a criar um exército do bem, mesmo que seja injusto em um primeiro momento. Os inocentes pagam pelos pecadores. Mas lembram quando jogavam chinelos, pilhas e aparelhos de rádio para o gramado?

Parecia impossível evitar. Bastou punir o clube que, aos poucos, ninguém mais se atreveu. O torcedor normal, que não queria deixar de ver o seu time em casa, passou a fiscalizar o vizinho no estádio.

Tudo errado na decisão do TJD.