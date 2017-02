O que Zago mais tem a ajustar até o Gre-Nal

Diogo Olivier

No 1 a 0 contra o Brasil-Pel, houve movimentação interessante no ataque, apesar da queda brusca e até perigosa de rendimento no segundo tempo. Um Nico López interessado se destacou. E também Uendel, no meio, pela esquerda.

Ganhar sem D'Alessandro e Brenner foi importante para o elenco. O Inter ainda sofre muito para se defender. É o que Antônio Carlos Zago mais tem a ajustar até o Gre-Nal.

Vaias

William voltou bem, apesar das vaias compreensíveis da torcida pelo período em litígio com o clube. Só as vencerá jogando bom futebol, em silêncio. O torcedor fica sempre do lado do clube. Ainda mais quando o clube tem razão.

