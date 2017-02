Sai lista dos melhores brasileiros de todos os tempos no futebol inglês

Diogo Olivier

O jornal inglês "The Telegraph" listou os 20 melhores brasileiros da história do Premier League. No topo da lista, o volante Gilberto Silva, ex-Arsenal.

Ele também jogou no Galo, Grêmio e, claro, Seleção Brasileira. Gilberto Silva foi campeão em 2004, última taça da liga conquistada pelo time do norte de Londres.

Em segundo lugar, Juninho Paulista (Middlesbrough, anos 1990).

Philipe Coutinho, camisa 1o e ídolo do Liverpool, é o terceiro colorado.

Estão no top 10 Willian (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), David Luiz (Chelsea), Firmino (Liverpool) e o ex-gremista Lucas Leiva (Liverpool). Ao todo, 64 brasileiros atuaram ou atuam na Premier League.