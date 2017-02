Técnico mais longevo do Brasil dá um conselho para o Inter na Série B

Diogo Olivier

Campeão paranaense em 2014, treinador do Londrina subiu o clube da Série D para a Série B do Campeonato Brasileiro Foto: Gustavo Oliveira / Londrina Esporte Clube

O primeiro adversário do Inter na Série B exibe um fenômeno. Cláudio Tencati, 43 anos, é o técnico há mais tempo no cargo do Brasil. São seis anos e sete temporadas no Londrina, algo raro até para os padrões europeus, já que Alex Ferguson está de pantufas vendo o Manchester United pela TV e Arsène Wenger prepara o seu adeus no Arsenal.

Ele chegou ao Estádio do Café em 2011 e, desde lá, acumula resultados. De cara, acesso no Paraná. Em 2013, campeão do Interior. No ano seguinte, campeão estadual, saindo de uma fila de 21 anos. Quando Tencati assumiu, o Londrina era um clube fora de série. Não era nem da Série D.

No ano passado, faltaram três pontos para voltar à elite nacional. Neste papo, Tencati prova que nem tudo é um conto de fadas nessa história de longevidade, conta como chegou lá, revela seus planos para o futuro e dá um conselho decisivo ao Inter.

Pergunta clássica: você imaginava ficar tanto tempo no mesmo clube?

De jeito nenhum. Todo mundo sabe como funciona o futebol brasileiro. Ninguém tem projeto. O projeto é só o resultado.

E qual a explicação, se a regra é trocar técnico como se fosse bermuda?

Quando cheguei, em 2011, o Londrina estava na segundona paranaense. Subir e recuperar a auto estima do clube era obrigação. Subimos como campeões já no primeiro ano. Isso ajudou muito no processo todo de longevidade.

Como você chegou ao Londrina?

No Iraty, trabalhei com o Sérgio Malucelli. Quando ele veio gerir o Londrina, me convidou.

O Londrina é gerido por uma empresa, a SM Sports. Havia metas de resultado quando você chegou?

Claro. E bem específicas. A primeira: subir no Paraná. A segunda: conquistar vaga na Série D e entrar no circuito nacional. Revelar jogadores para vender é meta permanente, seja qual for o resultado. Exemplo: o Londrina não entrou na Série D no meu primeiro ano, mas vendeu jogadores, como o lateral-direito Airton, para o Coritiba. Mais adiante, o Wendell e o Lucas Ramon, para o Grêmio. A meta de longo prazo era chegar à Série B em 2016, mas a alcançamos bem antes.

Ainda tem quem o chame de burro no estádio ou isso já pensou?

Passou nada. Quando o resultado não vem, a crítica pega. Normal.

Tipo a turma do amendoim?

Isso (risos). A imprensa, especialmente a local, cobra muito. Agora mesmo houve questionamento, quando saímos da Copa do Brasil para o Gurupi (TO).

Qual o melhor e o pior momento nestes quase sete anos?

O melhor futebol, mais bem jogado, organizado, bonito, foi o da final de 2013 com o Coritiba. Perdemos, mas na seleção estadual emplacamos sete jogadores. O time saía de trás tocando. Exibia alternativas por dentro e pelos lados. A posse de bola era criativa. Nossa média era de três gols por jogo. Como resultado, claro, o título de 2014. O Londrina não era campeão desde 1992. O pior foi na campanha do título, quando beiramos o rebaixamento antes de decolar.

Qual o seu conceito de futebol?

Posse de bola, sempre pensando em atacar. Na Série D tive de abrir mão dessa ideia. Os gramados são péssimos. Aí apostei em um time mais cascudo, de choque e bola longa. Mas a partir da Série B, voltei ao que gosto. Os estádios e gramados são melhores. No ano passado, dentro ou fora de casa, jogamos no

4-1-4-1, organizando um volante, dois meias e três atacantes, sendo dois de beirada e um lá na frente.

Quem são os favoritos para subir?

O Inter, pela grandeza, claro, tem muito mais chances. É um campeonato mesclado. Assim como você pega times com perfil de Série A, que jogam e deixam jogar, há as retrancas com ligação direta, quase franco atiradores. Não arriscaria citar outros.

Qual a dificuldade maior da Série B?

Ah, com certeza é a logística. É terrível. Se não tiver elenco, vira um drama. São voos longos, com até quatro horas de espera em sala de embarque, conexões e, às vezes, mais 300 km de ônibus. Se você tem uma logística dessa no meio de semana no Nordeste, e outra rodada três dias depois, vai treinar ou recuperar jogador quando? O Vasco, com um elenco mais velho, sofreu no segundo turno do ano passado por isso. O Inter tem de ter essa questão da logística em mente. Ou vai sofrer.

O Londrina vai subir?

Estamos mais maduros. No ano passado, deu na trave. Mantivemos a base, mas lutamos contra o orçamento baixo. A folha de 2016 era R$ 400 mil. Este ano, talvez suba para R$ 500 mil, com o patrocínio da Caixa Federal.

E o futuro pessoal? Pense em voos mais altos?

Não tenho contrato. É tudo verbal, pela relação com o Malucelli. A figura dele, aliás, foi essencial para eu ficar tanto tempo. Ele foi pressionado para me substituir nas horas ruins. Nossa relação de confiança é total. Se surgir uma proposta boa da Série A, o combinado é ele me liberar. Mas tem de ser boa, que seja um voo mais alto. Do contrário, fico. O Coritiba me procurou duas vezes, mas sem garantias mínimas. Nem mesmo contrato de um ano. Se eu perdesse ou empatasse meia dúzia de jogos, seria demitido.

Você estuda?

Tenho licença A da CBF e agora vou partir para a habilitação internacional. Leio, vejo jogos, troco ideias com treinadores mais experientes, visito clubes quando o tempo permite.

Qual o melhor futebol praticado no mundo hoje? Chelsea, talvez?

Não sou muito fã dos três zagueiros do Chelsea. Que tem resultado e funciona maravilhosamente mas, se pudesse escolher, no plano ideal, fico com o Barcelona. Não este, do Luiz Enrique, mas o do Guardiola. Ali foi revolução. Claro que ele tinha jogadores sensacionais, mas era um time que atacava com talento e se defendia exemplarmente. Gosto do futebol alemão atual e do inglês, pela intensidade. E, claro, o que o Tite agregou à Seleção. Mas, como ideia, o Barça do Guardiola.