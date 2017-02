Torcedores e Maicon erraram na bronca após o gol do São José

Diogo Olivier

A torcida do Grêmio exagerou quando passou a vaiá-lo ao tocar na bola, no empate com o São José.

Não era para tanto.

Entre a desistência da dividida para não ser expulso (já tinha amarelo) e o chute de Raphinha, uma Marquês de Sapucaí se estendia até Marcelo Grohe.

Nisso, toda a razão a Maicon.

Mas jogador profissional não pode ir até a mureta bater boca, por mais mal-educado que seja o torcedor. É o ônus de ser uma figura pública. Boa parte da torcida nem tem como fazer a leitura correta de um lance como esse, até por falta de informação ali no momento. É a paixão exacerbada.

Aliás, se a moda pega vai faltar mureta.

Corneta e turma do amendoim são regras nos clubes.