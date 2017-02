Tudo sobre o jogo invisível desta quinta-feira na Arena do Grêmio

Diogo Olivier

O Ceará que vem à Arena nesta quinta-feira encarar o time de transição do Grêmio lidera o Estadual com 19 pontos, ainda que tenha perdido o clássico, para o Fortaleza. Fez a festa contra os miúdos.

Na Primeira Liga, empates com o América, em BH, e os reservas do Flamengo, no Castelão. Nos dois casos, 0 a 0. O técnico, que substituiu Gilmar Dal Pozzo, demitido com 63% de aproveitamento após eliminação para o Boavista (RJ), na Copa do Brasil, é mito no Nordeste.

Ex-volante da Seleção nos anos 1970, 68 anos, ele é o rei do acesso. Givanildo Barbosa já subiu América-MG (1997 e 2015), Paysandu (2001), Santa Cruz (2005) e Sport (2006) – todos para a Série A.

O Ceará abriga muitos conhecidos do futebol gaúcho. O meia Ricardinho, ídolo no clube, nasceu em Rosário do Sul. O atacante Alex Amado deixou o Xavante em 2015. Felipe Tontini está emprestado pelo Grêmio.

O xerife da zaga é o ex-zagueiro do Juventude Rafael Pereira. O ataque tem até certa grife: Magno Alves e Max Biancucci, o primo do Messi. Na reserva, o goleiro Lauro (ex-Inter) e o atacante Victor Rangel (ex-Grêmio).

Você sabia que quinta-feira tem um aquece à noite, 48 horas antes do Gre-Nal? Este Grêmio e Ceará é um jogo quase invisível, pela atrapalhada Primeira Liga.