William ajudará por ter estima alta e capacidade para ser polivalente

Diogo Olivier

De fato, é um reforço para a disputa da temporada 2017. O diálogo prevaleceu.

Imagino que ele tenha topado renovar contrato para ser reintegrado, em vez de ficar treinando em separado, esperando o meio do ano chegar para assinar pré-contrato com outro clube. Só poderia jogar em 2018, ao final do vínculo com o Inter. Muito tempo para uma jovem promessa. A carreira poderia perder o rumo. Assim está melhor para ele e para o Inter.

O lateral-direito William tem uma vantagem importante entre os jogadores do grupo que rebaixou o Inter no ano passado.

Além de ter se salvado com boas atuações, a sua estima está lá no alto. Assim como Rodrigo Dourado, ele é campeão olímpico com a seleção brasileira. Danilo Fernandes também está nessa, já que foi convocado por Tite. Valdívia teve problemas, mas o fato de já ter sido chamado (estava nos planos olímpicos até lesionar o joelho), indica que será mais fácil recuperá-lo psicologicamente.

O lado emocional, neste momento, é fundamental para o Inter se reerguer. Todos estes que referi são bons jogadores. Não foi por culpa deles que o Inter caiu. Os medíocres estão, aos poucos, sendo negociados.

William, ainda por cima, pode ser lateral, volante ou meia. Pode fazer a mesma função que Uendel desempenha pela esquerda, por dentro, com Carlinhos, só que no lado direito.

O jogador já foi inscrito no Gauchão e fica à disposição do técnico para os próximos jogos.



William estava afastado do Inter desde antes do início da pré-temporada, em 11 de janeiro: ele emitiu um comunicado oficial para dizer que não queria renovar o seu vínculo com o clube para ser negociado com o exterior.

A direção retaliou, no que fez bem. Ficou parecendo chantagem, já que em maio ele poderia assinar pré-contrato.

A situação mudou após o fechamento da janela de transferências para a Europa. O Inter não aceitou a proposta de 3 milhões de euros feita pelo Wolfsburg, da Alemanha, e o jogador seguiu no Beira-Rio.