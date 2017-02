Zago é vítima dos efeitos de uma herança maldita

Diogo Olivier

O técnico do Inter, Antônio Carlos Zago, fez o que todos exigiam, mas não saiu do 1 a 1 com o organizado e valente Caxias. Manteve a mesma escalação da vitória sobre o Fluminense, inclusive D'Alessandro, que exigirá cuidados redobrados para não estourar músculos durante a temporada. Também não alterou o esquema com o tripé de volantes, com dois meias adiantes deles (Valdívia e o argentino) e Roberson lá na frente. Sofreu demais para criar e só empatou com o Caxias. E, se tivesse perdido, não seria crime.

Danilo Fernandes praticou defesas importantes, uma delas milagrosa, no primeiro tempo. Apesar de fechar o jogo com 61% de posse de bola, o Inter finalizou menos do que o Caxias: 10 a 16. Tomando por base apenas as conclusões na direção do gol, de novo o Caxias atacou melhor: 6 a 5. O número de passes é ainda mais revelador do problema enfrentado pelo Inter no sábado. Trocou mais do que o dobro (463 a 215), mas viu o adversário ser mais objetivo. É o caso clássico do cobertor curto.

Leia mais:

Melo admite má atuação, mas garante confiança em Zago: "Só temos um mês de trabalho"

Ernando ameniza críticas da torcida: "Torcedor tem direito de vaiar"

Zago explica decisão de manter três volantes: "Temos de construir um novo Inter"



O 4-2-3-1 deu mais consistência diante de um adversário que sai para o jogo e dá espaço, como o Fluminense. Mas foi ineficiente na hora de criar espaços diante de uma defesa pétrea como a montada por Luiz Carlos Winck. O golaço de D'Alessandro nasce de jogada pela esquerda, setor que já tinha Carlinhos de lateral e Uendel no lugar do inoperante Anselmo. O time ficou um pouco mais rápido na transição ofensiva sem Anselmo, mas ainda longe do que terá de mostrar para furar as retrancas da Série B.

O começo colorado no Gauchão é o pior em 10 anos, superando a largada de 2007. Só tem um pequeno detalhe: lá atrás, o Inter era campeão mundial, curtindo a ressaca do Japão. Agora é um clube rebaixado, com o moral lá embaixo. Mas pensar em trocar de técnico ou criticar Zago como culpado é de uma insanidade quase inacreditável. Ele precisa de tempo para solucionar os muitos caminhões de problemas que herdou do ano passado. Não existe milagre.

Leia outras colunas de Diogo Olivier

*ZHESPORTES