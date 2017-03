Acho que encontrei algo que une todos os colorados e gremistas

Diogo Olivier

Pode-se fazer várias críticas ao Gauchão deste ano.

Estádios ainda inapropriados e sem PPCIs atualizados. Erros de arbitragem. Mudanças de data e local dos jogos ainda em demasia, para o meu gosto. Tudo isso dá para corrigir em 2018, em uma temporada na qual a média de público vem sendo maior do que a do ano passado.

Mas há um aspecto em que se percebe 100% de aprovação: a fórmula de disputa.

O enxugamento de clubes – eram 16 em 2015; agora são 12 – ajudou. A combinação de pontos corridos e mata-mata a partir das quartas de final, eliminando as oitavas, energizou o Gauchão.

Todo jogo é praticamente decisão, pois o tiro é curto. Prova é a rodada da noite desta quarta-feira, super quarta-feira, última da etapa classificatória.

Até o Novo Hamburgo, antes absoluto, pode perder a liderança. Todas as posições, entre os oito que seguem, são passíveis de alteração. Ninguém caiu. Os dois últimos, Passo Fundo e Ypiranga, podem escapar.

O Juventude começa a rodada classificado, mas há chance de terminar no fundo do poço. O Xavante tanto pode classificar quanto ser rebaixado. Haverá glória e desterro no saldo ou nos gols marcados.

E se der Gre-Nal?

A fórmula do Gauchão valoriza Capital e Interior.

É a fórmula certa.