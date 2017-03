Boas notícias para o Grêmio na vitória do Guaraní sobre o Iquique

Diogo Olivier

Ramos, de azul, é atacante perigoso do Deportes Iquique, que levou um gol a 38 minutos do segundo tempo, em Calama Foto: Photosport Chile / AFP

O Guaraní, do Paraguai, semifinalista da Libertadores de 2015, largou com vitória fora de casa no Grupo 8, que vem a ser precisamente o do Grêmio. Ganhou por 1 a 0 do Deportes Iquique, que foi prejudicado pelo fato de o seu estádio estar em obras.

O jogo foi em Calama, a 388 quilômetros de Iquique, com pouco público, sem a pressão do fator local. Se quiser fechar a primeira rodada como líder, o Grêmio terá de fazer dois gols de diferença no Zamora, na Venezuela, amanhã. Pelo que vi no jogo de ontem, o Grêmio deu sorte de perder jogadores lesionados agora, na primeira fase, e não lá na frente.

Dá para classificar com certa folga. Guaraní e Iquique não podem meter medo.

O Iquique é um time leve e veloz, que busca o jogo pelo chão. É vice-líder invicto do Clausura chileno, com 11 pontos em cinco rodadas, atrás do Colo-Colo. Faz boa campanha. No ano passado, encerrou em segundo lugar no Apertura. Joga no 4-2-3-1, como o Grêmio. Falta-lhe presença de área. O volante Riquero é uma espécie de Maicon. A bola sempre passa pelos seus pés. Ele é a cadência em uma equipe vocacionada para o ataque. O

jogador mais perigoso é Ramos, um velocista. Bustamante e Torres, que completam a linha atrás de Diego Bielkiewicz, são espertos também, mas Ramos é acionado tanto que deixa o time capenga, só atacando pela direita. Em resumo: o Iquique tocou, tocou, tocou (teve mais posse de bola) e não entrou na área. Por isso perdeu para o Guaraní.

O Guaraní, do Paraguai, é mais cancheiro. A defesa é sólida. Tanto que o gol da vitória é do volante Nowick, aos 38 minutos do segundo tempo. Ele havia entrado no lugar de Gamarra, o homem das cobranças de falta e dos escanteios, para garantir um empatezinho básico, e saiu do jogo premiado como artilheiro.

O Guaraní atua no 4-4-2 e se defende em duas linhas de quatro duras de furar. Ocupa o sexto lugar no Campeonato Paraguaio, com sete pontos, mas tem um jogo a menos. Se vencê-lo, pula para a vice-liderança, à frente de Cerro e Olímpa. O goleiro Aguilar foi mero espectador em Calama.

O dono do time é o capitão uruguaio Palau, camisa 8. É um volante/meia. Atua por dentro na segunda linha. Marca forte, mas estava na área para dar o passe que resultou no gol da vitória. No ataque, cuidado com Camacho.

Agora, medo mesmo, o Grêmio não tem razão alguma para ter.