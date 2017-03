Inter convoca torcida feminina para o jogo contra o São Paulo-RG

Diogo Olivier

Dia e horário – sábado, 19h – não são lá muito convidativos para ir ao estádio. Mas o Inter está se puxando. Quer levar bom público, contra o São Paulo-RG, em jogo importante pela oitava rodada (são 11, ao todo) da fase de classificação do Campeonato Gaúcho.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último dia 8 de março, as cinco mil primeiras coloradas que chegarem ao Beira-Rio entrarão de graça.

É o jogo mais decisivo do ano até agora para o clube. Se não ganhar, entrar na zona de classificação e se afastar da degola, melhor nem pensar nas reações.

Classificado na Primeira Liga a à espera do adversário na quarta fase da Copa do Brasil, o Inter ocupa apenas a 9ª colocação no Campeonato Gaúcho, com sete pontos, cinco atrás do Grêmio (vice-líder) e distante 11 pontos do líder, Novo Hamburgo.



Tem de vencer, portanto.