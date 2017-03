Inter preserva titulares para sua final de Copa de sábado, no Gauchão

Diogo Olivier

Não condeno a escolha por time reserva contra o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, no Estádio Beira-Rio, pela Copa do Brasil.

Nesses casos, é até mais conveniente. A vantagem de 4 a 1 construída em São Luís, no Maranhão, é enorme. Os que entram correm o dobro, decididos a mostrar atributos.

E, também, os titulares costumam atuar tão desinteressados que nem a questão de aperfeiçoar o entrosamento pode ser levada em conta. Nem ajuda muito.

O desgaste contra o Juventude, quando o Inter jogou com um a menos no gramado pesado da chuva desde os 12 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Charles, chancela a decisão de poupar titulares.

Final de Copa do Mundo, para o Inter, é sábado, contra o São Paulo-RG, no Beira-Rio. Difícil prever o que ocorrerá caso a vitória seguida de entrada na zona de classificação no Gauchão não se materializar.