Diogo Olivier

Uma boa maneira de projetar o empate da noite desta quarta-feira, no Bento Freitas, entre Grêmio e Brasil-Pel, pela ótica tricolor, é dar uma olhada no banco de reservas de Renato.

Lá estavam Marcelo Grohe, Gata Fernández, Lucas Barrios, Fernandinho, Lincoln e Éverton. E olha que Edilson, Douglas e Geromel se recuperam de lesão. É um banco de luxo. E tem Bruno Rodrigo para entrar em forma e ficar à disposição.

O 1 a 1 em Pelotas foi produto de um bom jogo. Casa cheia e um Brasil-Pel valente para superar a sua inferioridade técnica com luta e organização defensiva. Somou um ponto diante em casa.

O Grêmio foi superior. Criou várias chances para vencer. Eduardo Martini, goleiro rubro-negro, foi o melhor em campo. O Xavante teve só o gol de cabeça de Gustavo Papa como produção ofensiva.

A atuação do Grêmio foi boa, com movimentação e troca de passes. Ramiro virou o dono do time, trocando de lugar com Bolaños durante as ações. O equatoriano igualmente esteve bem.

Leo Moura, como lateral, mostrou fôlego impressionante. Não será fácil para Edilson, quando voltar. Mesmo merecendo vencer, o empate não foi ruim para o Grêmio.

O time de Renato fecha a sétima a rodada na vice-liderança, com 12 pontos. Seis atrás do Nóia, mas cinco à frente do Inter, que é novo colocado, fora da zona de classificação. Faltam quatro rodadas para terminar primeira fase.