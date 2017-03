Nada poderia ser pior para Barrios do que ficar fora do time justamente quando Maicon retorna

Diogo Olivier

Nada poderia ser pior para Lucas Barrios do que ficar fora do time do Grêmio justamente quando Maicon retorna ao time. O capitão pode voltar contra o Novo Hamburgo, amanhã à noite, no Estádio do Vale.

Com Maicon, a bola sai mais fácil de trás. A tendência natural seria o centroavante ser melhor municiado. Sem Douglas, o armador clássico, este trabalho se divide. Maicon herda um naco e poderia ajudar no rendimento do atacante.

Por onde anda?

Quando Leo teve a infelicidade de falhar no gol do Veranópolis, alguns gremistas perguntaram-me, ainda na Arena, após a transmissão da Rádio Gaúcha, sobre Tiago Machowski. Lembra dele? Chegou a ser o reserva imediato de Marcelo Grohe.

Houve até quem apostasse nele até como titular. Perdeu espaço por brigar com a balança. Aos 23 anos, está no grupo de transição, sem perspectiva de aproveitamento. O temperamento não ajudou.

Canhoto

O Grêmio está trazendo Lucas, jovem volante do Sergipe. Ele foi campeão estadual com Clemer, no ano passado. Vem bem recomendado, para o grupo de transição. É canhoto e sabe sair para o jogo.

