Diogo Olivier

O Sampaio Corrêa é fraco, mas o que se espera de um grande contra um pequeno? Que vença e atropele sem deixar dúvidas. Foi o que o Inter fez no 4 a 1 em São Luís.

Zago manteve o desenho tático, com Uendel por dentro e Iago, de ótima atuação, na lateral esquerda. D'Alessandro novamente deu show. Tudo passou por ele, especialmente acionando Nico López, outro personagem.

E Brenner, com os dois gols desta quarta, já é artilheiro da Copa do Brasil. A vantagem é enorme para a volta. Está classificado. O empate no Gre-Nal aumentou a confiança do Inter.

