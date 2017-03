O Inter não tem uma dúvida para o Gre-Nal, e sim dúvidas, no plural

Diogo Olivier

D'Alessandro e Valdívia podem formar uma dupla de meias logo atrás de Brenner: vai depender das escolhas do técnico Foto: Ricardo Duarte,Inter / divulgação

No caso do Inter, a dúvida não é só D'Alessandro, mas também quem jogaria ao seu lado no Gre-Nal 412.

O técnico Antônio Carlos Zago não firmou convicção sobre esta peça.

Charles, Rodrigo Dourado e Uendel estão garantidos no setor de meio-campo.

Brenner e seus gols também, lá na frente.

Sem o capitão, abre-se uma infinidade de duplas logo atrás dele: Valdívia e Carlos, Nico López e Roberson, Roberson e Carlos, este com Valdívia ou Nico. William será lateral-direito?

Não é só D'Alessandro a incógnita do Inter.

São dúvidas.

No plural.