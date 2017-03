O problema preocupante que Zago tem que corrigir no Inter

Diogo Olivier

Foi uma vitória de urgência, a do Inter sobre o São Paulo-RG por apenas 1 a 0. O Inter segue com um problema preocupante: oferece contra-ataques com muito espaço para o adversário.

Qualquer oponente, mesmo nos jogos em que a equipe de Antônio Carlos Zago goleou na Copa do Brasil, tem fartura de campo para trabalhar em velocidade. É a correção principal que Zago tem a ver.

Danilo

As desconfianças sobre o goleiro do Inter caíram por terra no sábado. Não fosse ele e suas defesas milagrosas no segundo tempo, uma nos acréscimos, e a crise estaria instalada no Beira-Rio.

Brenner e Nico López tem de jogar. Estão um nível acima. A calma de ambos para construir o gol de Nico é prova disso. D'Alessandro, de novo, foi bem.

O problema do Inter é defensivo. Marca com menos qualidade do que devia. A vaga nas quartas de final será definidas na última rodada apenas.