Diogo Olivier

Comentei o jogo do Inter na Rádio Gaúcha. Me ative à derrota colorada para o Cruzeiro em Bento Gonçalves, por 2 a 1, no duplex com Rio Grande, onde os reservas do Grêmio perderam por 1 a 0. O time de Zago fecha a primeira fase com uma campanha lamentável: três vitórias em 11 rodadas.

O que assusta no Inter é a repetição de problemas. Tenta trocar passes mas, dependente da criação de D'Alessandro tanto na saída de bola quanto nas assistências, obrigando-o a se multiplicar até o impossível, perde a bola. E não evita contra-ataques.

Leia mais:

Inter perde para o Cruzeiro e repete o confronto nas quartas do Gauchão

Cotação ZH: Paulão é o pior do Inter na derrota para o Cruzeiro



Defende-se mal, com recomposição lenta. O primeiro tempo do Inter foi péssimo na Montanha dos Vinhedos. Sem atitude, errando passes e demorando a voltar. O Cruzeiro trabalhou na reação, com três volantes e saída rápida. Abriu 2 a 0 e podia ter feito mais.

No intervalo, Zago trocou Valdivia por Roberson, que abriu espaço a drible, desencaixando a marcação. Abriu Nico Lopez pela direita. O gol do Inter foi dele. As 10 finalizações contra nenhuma do Cruzeiro na segunda etapa não adiantaram, de tão horrível que foram os primeiros 45 minutos. Está lenta demais a reconstrução do Inter. Essa é a questão.

Leia outras colunas de Diogo Olivier