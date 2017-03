O que significam as duas dúzias de brasileiros do futebol chinês

Diogo Olivier

O atacante Alexandre Pato estava bem no Villarreal, da Espanha, mas foi seduzido pela proposta do Tianjin Quanjian,

Fechada a janela chinesa, serão mais de dois times inteiros de brasileiros atuando pelos clubes do novo eldorado da bola, alguns deles de nomes impronunciáveis.

Exatos 24 jogadores, dois a mais do que ao final da data limite para contratações do ano passado, desfilarão o seu talento nos estádios do maior país do Oriente.

Das duas dúzias, nenhum está em fim de carreira.

A maior parte, inclusive, é jovem.

Está lá pela independência financeira, que antes apenas a Europa garantia.

Ao menos no caso brasileiro, a ideia de que escolher a China significa abrir mão da Seleção Brasileira já não é bem assim.

Além de Paulinho, Renato Augusto e Gil, sempre convocados por Tite, a temporada chinesa terá selecionáveis como Oscar, Alexandre Pato, Ernane, Júnior Urso, Diego Tardelli e Ricardo Goulart.

A comissão técnica já não descarta expedições chinesas para observar jogos, como faz na Liga dos Campeões, onde atuam a maioria dos relacionados.