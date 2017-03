O recorde ao contrário que pode ser batido na Arena nesta quinta-feira

Diogo Olivier

Nem Renato estará em campo no jogo invisível entre Grêmio e Ceará pela Primeira Liga, na noite desta quinta-feira, às 21h30min, na Arena.

Se o time escolhido é o da transição, é razoável que à beira do campo o eleito seja Felipe Endres, técnico que trabalha com a gurizada no dia a dia.

O curioso é que, em caso de vitória sobre os titulares do Ceará, o estorvo continuará. O Grêmio ficaria em segundo lugar no Grupo B e entraria na zona de classificação.

Suspeito este Grêmio e Ceará, às 21h3min, na Arena, pode ter recorde público ao contrário. Boa chance de figurar entre as piores bilheterias da Arena desde a fundação, em dezembro de 2012.

Segundo o Marcos Bertoncello, que revirou as suas sebentas e arquivos digitais na Rádio Gaúcha para satisfazer a minha curiosidade, o recorde negativo do novo casarão foi em 2014, contra o Lajeadense: 5.029, sendo que só 3.360 testemunhas aceitaram pagar ingresso.