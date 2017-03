Os destaques positivos e os negativos de Inter e de Grêmio no clássico

Diogo Olivier

Um bom Gre-Nal, com gols, cheio de alternativas, para frente, digno das melhores tradições de uma rivalidade centenária. O empate não muda em nada a vida do Grêmio. Para o Inter, é algo a celebrar: enfrentou fora de casa o rival, cujo time é melhor, e chegou a estar na frente do placar.



Destaques positivos

Pelo Grêmio, Bolaños, sem dúvida. Marcelo Oliveira também foi muito bem, com direito a dois chapéus. Pedro Rocha ajudou no ataque, mas na parte defensiva, não. E Fernandinho, que mostrou estrela no gol.

Pelo Inter, Roberson e Nico López. Eles entraram e conjugaram as triangulações com passes verticais. Ficou latente que, se tiver parceria, Brenner cresce. D'Alessandro também foi essencial, sobretudo no segundo tempo, mais por dentro.

Destaques negativos

No lado negativo individual colorado, Charles deixou a desejar. Parecia nervoso. Errou muitos passes. Normal. É jovem e vai oscilar. Carlos foi ainda pior. Mal tocou na bola.



No lado individual negativo do Grêmio, Luan se mexeu menos do que o normal. E Michel foi um volante comum, mais defensivo, burocrático. Maicon fez muita falta.