Quem sai no Grêmio para a entrada de Lucas Barrios e Gata Fernández

Diogo Olivier

Lucas Barrios será titular. A direção gremista não cometeu uma extravagância para deixá-la no banco admirando as belezas da Arena. Luan e Miller Bolaños permanecem. Têm grife e currículo. Ramiro se tornou o motor do time.

Qualquer treinador sonha com um jogador assim, múltiplo. Sai Pedro Rocha, portanto, ainda mais pelo quase litígio no clube.

Barrios está longe de ser o centroavantão poste. O toque sutil por cima da zaga no Gre-Nal para servir Bolaños dentro da área é de quem tem repertório. O equatoriano quase fez.



Leia mais:

Com Zamora mapeado, Grêmio inicia nesta terça viagem de 7 mil quilômetros até a Venezuela

Escassez de alimentos faz Grêmio alterar cardápio na Venezuela antes da estreia na Libertadores

Com dores no ombro, Kannemann vira dúvida para estreia do Grêmio na Libertadores



É diferente jogar com um falso 9 e uma referência mais presente na área lá na frente. Talvez leve um certo tempo para a mecânica funcionar. Renato também terá de pensar em como usar Gastón Fernández. É o outro tiro certeiro anunciado pelo presidente Romildo Bolzan. Mas e quem sai?

La Gata



Uma alternativa é recuar Ramiro para ser volante novamente, já que Jailson tem ficado a desejar na comparação com Walace. Assim, do meio para frente: Maicon e Ramiro; Bolaños, Fernández e Luan; Barrios.

O problema, claro, é compensar a robustez defensiva que Ramiro oferece como meia extrema pela direita. O Grêmio acelerou rumo ao título da Copa do Brasil a partir desta sacada de Renato para substituir Giuliano.

O Gauchão e a primeira fase da Libertadores, com adversários mais palatáveis, servirão para o técnico ajustar a equipe aos novos e bons reforços.