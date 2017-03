Rodada desta quarta-feira será emblemática para Grêmio e Inter

Diogo Olivier

Será uma rodada emblemática para Grêmio e Inter. Para o Grêmio, pelo adversário. O Novo Hamburgo, ainda que venha de duas derrotas, é líder. Seguirá nesta condição mesmo que perca, inclusive. O fato é que, se suplantar o Noia, o Grêmio disputará a ponta da tabela mas duas últimas partidas da primeira fase.

Pelo lado do Inter, há o risco de seguir patinando na parte atrasada da zona de classificação, caso não vença o Ypiranga, em Erechim. Mas, se ganhar, engrena duas vitórias seguidas, algo que ainda não fez no campeonato.

Caso isso venha combinado com derrota do Grêmio, os dois se encontrarão nos 13 pontos na tabela de classificação. O que abrirá um debate interessante, já que o horizonte de ambos é bem diferente em 2017, com naturais questionamentos ao Grêmio de Renato nesta última hipótese.

Uma rodada emblemática e interessante a desta quarta-feira, no Gauchão.

