Tite nos levou à Russia e devolveu o sorriso ao sofrido futebol brasileiro

Diogo Olivier

Neymar passou a noite arrancando em velocidade, perseguido por uruguaios atônitos. Ele coma no o 4 a 1 no Centenário

Neymar passou a noite arrancando em velocidade, perseguido por uruguaios atônitos. Ele coma no o 4 a 1 no Centenário Foto: Pedro Martins / MoWA Press

A Seleção Brasileira já está na Copa da Rússia, e com sobras de pontas, algo em torno de 80% de aproveitamento nas mãos de Adenor Leonardo Bacchi.

Na véspera de mais uma vitória, a sétima seguida sob seu comando nas Eliminatórias, desta vez sobre o Uruguai, Tite afirmou sorrindo

– Que o jogo seja bom e vença o melhor.

Chavão? Não para o império do resultado no qual o futebol brasileiro havia se tornado.

Profético, Tite: 4 a 1.

Deu gosto de ver a Seleção Brasileira jogando com autoridade, pressão e posse de bola sempre, o goleiro Alisson trocando passes com o zagueiro aberto para receber, o Centenário rugindo e lotado de uruguaios.

Detalhe: a Celeste era 100% em casa nas Eliminatórias.

A marcação alta do Uruguai deu bafo na nuca de Marcelo, que foi recuar e permitiu o pênalti executado por Cavani. Único deslize.

O empate, bola de pé em pé, Casemiro entre linhas de quatro com intensa movimentação, Neymar serpenteando com velocidade de F-1, abrindo diagonais, era questão de tempo. Paulinho foi lá e empatou, de fora da área, ainda no primeiro tempo. Ele fez outros dois.

Uma Seleção cheia de bravura, consciência tática e talento. E Neymar? É o melhor do mundo. O terceiro gol, de cobertura, um leve e sutil toque na bola, é de cinema.

O Brasil voltou. Com Tite: 21 gols pró e dois contra.