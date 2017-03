Torcida do Inter no Maranhão dependerá de "Eldorado" gaúcho

Diogo Olivier

Papo rápido com o coronel da Polícia Militar Auceri Becker Martins, 52 anos, de São Sepé, cônsul do Inter em São Luís, palco do jogo contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Auceri mora na capital do Maranhão há 25 anos:

Haverá torcida do Inter no Castelão?

Sim, mas não sei dizer se seremos muitos ou poucos.

Depende do quê?

Vai depender dos que vierem de Balsas.



Como assim?

O município de Balsas fica a 759 quilômetros de São Luís. É um polo agrícola cheio de gaúchos de Santo Ângelo, Erechim, Cruz Alta, Santa Maria. Na década de 1990, a gauchada vendia 10 hectares no Rio Grande e comprava mil em Balsas. Virou uma espécie de Eldorado. Não duvido que venham, apesar da distância. Há 25 anos o Inter não vem ao Maranhão.

E a torcida do Sampaio?

Contra time grande, comparece. Duvido que o público baixe de 20 mil. São Luís tem 1,2 milhão de habitantes.