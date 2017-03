Um Gre-Nal nas quartas de final do Gauchão é bem possível

Diogo Olivier

É bem possível que haja Gre-Nal nas quartas, sim senhor. Pelo andar da carruagem, o Grêmio será segundo ou terceiro colocado na classificação geral. Se vencer o Novo Hamburgo no confronto direto, ainda pode ser primeiro, mas terá de contar com resultados paralelos do líder Noia.

Como o Inter, mesmo depois de somar três pontos diante do São Paulo-RG, rema mas não dá mostras sequer de ficar em quinto, que dirá entre os quatro que terão a prerrogativa de decidir os mata-matas em casa, é bom cogitar o Gre-Nal antecipado. E se o Inter conseguir efeito suspensivo das perdas de mando de campo, recuperando-as no clássico, quero só ver a confusão provincial.

Neste ano, faltando três rodadas, os clubes do Interior estão tendo desempenho além da mera vantagem física por começar a treinar antes de Grêmio e Inter. O Veranópolis fez bom jogo com o Grêmio. Foi melhor no primeiro tempo, chegando a ter mais posse de bola a conclusões até os 35 minutos.

Foram para o intervalo com 50% a 50% neste quesito. Thiago Nunes, técnico do VEC, escalou o zagueiro Jadson na lateral esquerda, para ajudar a conter Leo Moura Ramiro. O Caxias é vice-líder, já enfrentou a Dupla e segue na vice-liderança. Preparem-se.