Um jogo para mostrar qual será o efeito do Gre-Nal sobre o Inter

Diogo Olivier

Técnico Antônio Carlos Zago comandará o Inter diante do Sampaio Corrêa, em São Luís, pela terceira fase da Copa do Brasil Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Posso estar errado, mas suspeito que o Inter pisará o Castelão com um tanto mais de confiança na noite deste quarta-feira, diante do Sampaio Corrêa.

O adversário patina no Estadual e vem de uma queda para a Série C. Talvez seja salvo pela sua torcida fiel, mas é óbvio que o favoritismo é todo colorado.

Mas, mesmo que o Inter se dê mal no Maranhão e a zebra galope no desgaste do clássico e da viagem longa, ainda tem o jogo da volta nesta fase da Copa do Brasil.

A confiança a mais é a do empate no Gre-Nal. Não perder para o campeão da Copa do Brasil, equipe bem organizada e eficiente nas mãos de Renato, é algo a ser festejado no atual estágio do Inter.

Para o Grêmio, de olho na Libertadores, pode até não fazer diferença, mas no cenário colorado foi uma injeção de endorfina.

No lugar de Antônio Carlos, iria de Iago na vaga de Carlinhos, manteria Uendel por dentro (com Charles e Dourado) e escolheria entre Nico e Roberson ao lado de D¿Alessandro, municiando Brenner. Para não mudar o desenho tático. Enfim: a tendência é um time mais solto após o Gre-Nal.

Mas isso é antes.

Quando a bola rola, tudo pode mudar.

Até contra o Sampaio Corrêa.