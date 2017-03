Diogo Olivier

Os problemas na saída de bola, com Michel e Jailson, são graves. O time trava. Não flui. Renato tem se queixado muito dos desfalques em série, e tem toda a razão.

Mas é preciso lembrar que o Grêmio perdeu para o Caxias, por exemplo, com força máxima. E rendeu menos do que o esperado mesmo com muitos titulares.

A volta de Maicon, que treinou nesta quinta-feira, pode trazer de volta parte da naturalidade pedida pelo time de Renato.

