Grêmio teve uma vitória incontestável sobre o VEC

Venceram os melhores time nos confrontos de ida das quartas de final do Gauchão. Comecemos pelo favorito ao título, agora com os titulares à disposição. Foi uma vitória em cenário ideal para o Grêmio. Tudo deu certo. Houve superioridade tanto com o falso 9, através do revezamento de Luan e Miller Bolaños, quanto depois, com a entrada de Lucas Barrios mais fixo na área.

O placar se abriu na soma de falha do goleiro Reynaldo, traído pela grama de jardim alta do Antônio David Fátima, com o oportunismo de Miller, o melhor em campo. O segundo gol teve passe de Gata Fernández e arremate de Lucas Barrios, as contratações que vierem do banco.

O que deu errado? Nada. O Grêmio teve mais posse de bola e somou 12 finalizações e sete chances claras, contra nenhuma do VEC. Surpreendido pela marcação alta do Grêmio, diferentemente do empate na Arena, o VEC saiu de sua zona de conforto.



Não teve como trocar passes e, assim, se atrapalhou. Pior: com Maicon e Ramiro ditando o ritmo, terminou correndo atrás do Grêmio o tempo todo. Não achou a bola. Cansou. Uma vitória incontestável do Grêmio, que vai para a partida de volta na Arena classificado.

Afinação

Não resta dúvida alguma que Renato encontrou o substituto de Walace. Com Ramiro ao lado de Maicon, a saída de bola do Grêmio cresce demais. Eles chegam a ser armadores, tal o nível de acerto de passes verticais, e não aquelas obviedades de só girar o jogo. As funções de Douglas acabam sendo repartidas entre eles, Bolaños e Luan.

Outra: pela direita, Edílson, Ramiro e Léo Moura conversam o tempo todo. Combinam trocas de posição. Escalar Eduardinho no setor e Jadson, zagueiro, na lateral, não adiantou para o VEC.

