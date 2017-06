A pergunta é: quando 2016 vai terminar para o Inter? 

Diogo Olivier

O Inter mudou de técnico, de Antônio Carlos Zago para Guto Ferreira, mas nem a parte anímica, normal em mexidas de comando ao menos na primeira apresentação, se alterou no empate em 1 a 1 com Juventude, no Beira-Rio, neste sábado. De novo, o Inter da Copa do Brasil sumiu. O líder Paysandu já abriu cinco pontos de vantagem na Série B. Soma 10 pontos, contra cinco do Inter, que é apenas décimo colocado.

O roteiro foi absolutamente o mesmo que colocou o time fora da zona de classificação. Houve dificuldade para vencer a retranca do Juventude e troca de passes lenta no próprio campo. Nada diferente dos tropeços diante de ABC e Paysandu. Aquela posse de bola estéril, sem penetração, com D'Alessandro sozinho na armação. Uendel foi volante, ao lado de Dourado e Edenilson. Mas eles não passaram da linha da bola e erraram passes demais.

Leia mais

Na estreia de Guto Ferreira, Inter sai na frente, mas cede empate ao Juventude

Após empate com o Juventude, torcida do Inter volta a protestar no Beira-Rio

Cotação ZH: veja quais foram as notas dos jogadores do Inter



O Juventude, na sua, só esperava para encaixar contra-ataques. Encaixou alguns em uma etapa inicial que deu sono. Quase saiu na frente. O Inter abriu o placar numa ligação direta da defesa, que sobrou para Nico López fazer o gol, já com Carlos no lugar de Uendel, na largada do segundo tempo. Uma jogada aleatória. A partir daí, a história de sempre.



O time foi se acomodando, dando espaço, perdendo divididas e vendo o adversário crescer. Danilo Fernandes começou a fazer defesas salvadoras. Aí vem uma bola aérea, novamente em cima de Leo Ortiz. Ele não vê Thiago passando às suas costas. O cruzamento vem e o inimigo faz gol: 1 a 1.

Pottker pelo lado esquerdo sumiu do jogo. Guto Ferreira terá de repensar seu posicionamento. Ele parece mesmo render mais na direita. O fato é que o Inter da Copa do Brasil ainda não se transpôs para a Série B. E se isso não acontecer, haverá mais Série B em 2017. Guto terá muito trabalho pela frente para reorganizar o Inter.

* ZH Esportes