Aos poucos, os campeões do Brasil voltarão ao time do Grêmio

Diogo Olivier

Depois de muito tempo se recuperando de lesão, Maicon voltou bem ao time no segundo tempo, contra o Vasco, na Arena Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Ao natural, os campeões da Copa do Brasil retomarão seus lugares no time titular. O capitão Maicon já entrou bem contra o Vasco. Participou da linha de passe no gol de Luan.

O mesmo acontecerá com Edílson, até pelo fôlego que fatalmente faltará a um Leo Moura quase quarentão numa temporada tão cheia de jogos.

O problema maior será Miller Bolaños, que deve estar à disposição de Renato em Chapecó, na noite desta quarta-feira, contra a líder Chapeoense, na Arena Condá.

O técnico do Grêmio não abre mão da disciplina tática de Pedro Rocha e de Ramiro, especialmente se experimentar Maicon e Arthur juntos, como volantes.

Quem sai para entar o equatoriano? Imagino que ninguém, ao menos por enquanto. Não duvido que Renato faça rodízios pontuais.

O time chegou a tal nível de entrosamento que dá para fazer sem problemas, com a vantagem de manter o fôlego do elenco lá em cima.