Os motivos que transformaram o Grêmio no time a ser batido no Brasil

Diogo Olivier

Como já escrevi que o Grêmio joga o melhor e mais equilibrado futebol do Brasil na atualidade, não preciso repetir. Vou direto para as razões menos visíveis. O grupo, mantido de ano a ano por Romildo Bolzan, adquiriu identidade e personalidade.

Os jogadores já sofreram na doença e sorriram na alegria, o que reforça o sentimento de solidariedade sem o qual nenhum campeão se molda.

A sólida atuação deste domingo, mais uma este ano, é decorrência da manutenção de uma gestão de futebol, que teve a sorte de encontrar em Renato um treinador habilitado em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista tático, com mudanças essenciais de nomes e procedimentos na equipe.



O time de Renato joga com naturalidade, e assim vai ganhando os jogos em todas as competições que disputa. No 2 a 0 contra o Vasco, pelo Brasileirão, teve até gol de futsal, com linha de passe curto dentro da área até o gol de Luan, maior artilheiro da Arena (29 gols, um a mais do que Barcos).

O título da Copa do Brasil, do ponto de vista psicológico, ajudou demais nesse processo. A torcida vai mais leve ao estádio. Os momentos ruins de cada jogo são relevados. E quando não são, os alvos têm a confiança de que, logo adiante, o acerto ocorrerá.

Neste junho chuvoso em todo o Rio Grande do Sul, o Grêmio é o time a ser batido no Brasil.