Vitória no meio-campo e gênio da raça garantem mais uma Champions ao Real Madrid 

Tite deve estar sorrindo. O título do Real Madrid sobre a Juventus veio em um segundo tempo maravilhoso de dois brasileiros: Marcelo e Casemiro. Dois jogadores recriados na Seleção tiveram uma atuação inacreditável no 4 a 1 deste sábado, em Gales.

A décima segunda taça do Real na Liga dos Campeões nasceu no intervalo. Zidane soltou o seu meio-campo, acreditando na capacidade de recomposição do time. Aí a qualidade de Casemiro, Kroos e Modric fez toda a diferença. Eles quase não erram passe. E vão progredindo até o gol. O Real Madrid atropelou a Juventus ao se adonar do meio-campo. Detalhe: com James Rodriguez no banco. Ele nunca quis ajudar a defender na temporada, achou-se estrela demais para tais funções operárias. Virou bancário.

Casemiro estava atento na segunda bola ao marcar o seu gol, de fora da área. Modric se projeta na direita para meter a bola na pequena área e contar com a genialidade de Cristiano Ronaldo, que apareceu no centímetro de espaço possível para fazer um de seus dois gols. E Kroos erra um passe por semestre. E olhe lá.

A jogada de Marcelo para fechar o jogo no quatrilho nos faz pensar. Como um lateral assim passou tanto preterido na Seleção por Filipe Luís? Inexplicável. A Juventus não soube sair da marcação alta do Real, na segunda etapa. Não conseguiu sair detrás trocando passes. O Real avançou compacto, sem dar espaço entre as linhas quando perdia a bola. Mérito de Zidane ao organizar esta ação conjunta. Mandzukic e Higuain não são velozes. Restou Dybala para uma escapada, mas ele foi vigiado de perto. Com três atacantes, a Juventus só atacou de verdade naquela surpresa inicial, logo no começo da partida.

E Cristiano Ronaldo? Precisa falar? Com firula, ele já era mortal. Desbastando o desnecessário e respirando só e tão somente o gol, ele virou uma máquina incomparável. Toca menos vezes na bola, mas quando toca é para balançar a rede ou permitir que um companheiro o faça.

O Real Madrid é campeão europeu mais uma vez porque ganhou o meio-campo na final. E, claro, por ter um gênio da raça chamado Cristiano Ronaldo.

