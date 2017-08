Atuação ruim da defesa determinou nova derrota dos reservas do Grêmio

Diogo Olivier

Difícil ser diferente em um duelo de times reservas, no qual o desentrosamento aumenta os erros de passe e amplia espaços mal aproveitados. Botafogo e Grêmio fizeram um jogo ruim.

No caso do Grêmio, virou padrão. Quando a escalação é toda reserva, seja contra quem for, a derrota é certa: Sport, Palmeiras e, neste domingo, Botafogo.

A parte ofensiva foi bem. Fernandinho, Everton e Lincoln criaram chances. O problema esteve na defesa. A dupla de zaga errou muito. Bressan errou menos. Bruno Rodrigo comprometeu. Os laterais, Leonardo Gomes e Marcelo Oliveira, idem.

O lance decisivo foi no pênalti cobrado por Oliveira. A escolha por ele foi para dar uma força, já que vem sendo criticado. Só que Gatito Fernandez é pegador de pênaltis.

O Grêmio terminou o jogo desfigurado, com Dionathã, Patrick e Jean Pierre. Na tabela, não muda nada. Segue vice-líder. O problema é se o Corinthians ganhar da Chape. Abrirá dez pontos, e o ano ficará mesmo entre Copa do Brasil e Libertadores.

