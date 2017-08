Grêmio enfrentará um perigoso carrasco de campeões nas quartas de final da Libertadores

Diogo Olivier

No Sala de Redação desta quinta-feira, a enquete era a seguinte: "Quem você prefere enfrentar nas quartas de final da Libertadores: Botafogo ou Nacional, do Uruguai?"

Pois não é que deu Botafogo?

Por pequena margem, é verdade, mas a torcida do Grêmio, através da enquete do Sala, entendeu que o Botafogo era mais fácil. Portanto, os gremistas ficaram felizes em ver o Botafogo, que já tinha vencido por 1 a 0 em Montevideu, fazer 2 a 0 ao natural no Engenhão, na noite desta quinta.

Digo aqui o que venho afirmando desde que se desenhou a classificação do Grêmio contra o Godoy Cruz, lá em Mendoza. O adversário mais fácil seria o Nacional.

O futebol uruguaio vive crise existencial em nível de clubes. Nacional e Peñarol têm folhas salariais baratas. Os bons de verdade estão fora do país. A chance de voltarem a ser campeões da América, como nos verdes anos do século passado, é zero.

E tem mais.

O Botafogo acaba de eliminar o quinto campeão da Libertadores na competição.

É um recorde.

Foram Colo-Colo (Chile) e Olimpia (Paraguai) nas fases classificatórias, de mata-mata. Mais dois na fase de grupos: Nacional, de Medellín, e Estudiantes, da Argentina. E, ontem, o Nacional, do Uruguai. Cinco campeões.

É uma campanha guerreira, de um time modesto, sem estrelas, cuja veia operária é o que mais se destaca. Rodrigo Pimpão, Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Roger, João Paulo: são nomes de escalão médio, alguns rejeitados em seus clubes de origem. Tem até um ex-Grêmio vaiado pela torcida tricolor: Guilherme. Não seria nem relacionado caso seguisse na Arena.

O Botafogo tem um dos melhores técnicos da sua geração. Jair Ventura faz milagre com um time medíocre, mas vivo em três competições: quartas de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil e na luta por G-6 no Brasileirão. Tem elenco muito inferior ao do Grêmio.

Claro que o torcedor estava pensando na história do Grêmio algoz dos cariocas em jogos deste ano, quando votou na enquete do Sala, mas o fato é que o Botafogo, com seu técnico inteligente, reconhecerá a superioridade do Grêmio.

E, assim, colocará enormes dificuldades, sem vergonha de se defender espartanamente. Terá mais alma do que qualquer uruguaio, ainda mais com chance de avançar à uma semifinal inédita para o clube.

Sigo achando o Grêmio favorito. É muito mais time. Mas o Botafogo é um adversário perigoso, com o Grêmio decidindo na Arena.