Neymar, Bruna e a corte do rei brasileiro já muito clara no PSG

Diogo Olivier

Logo na estreia, 3 a 0 no modesto Guingamp, já deu para ver a mudança de patamar de Neymar, do Barcelona para o PSG.

Em Paris, ele será Messi. Não terá posição fixa. Flutuará por onde bem quiser, partindo de faixa central.

No Barça, Neymar ficava mais restrito ao lado esquerdo, com tarefas de recomposição operárias pelo lado. No PSG, não. Os maiores rigores, sem a bola, serão dos outros, que se dispõem a marcar um tanto mais com prazer, para deixá-lo sempre perto da zona decisiva.

O primeiro gol de Neymar com a camisa do PSG retrata bem este cenário de rei e corte. Cavani, desde o começo do lance, age para que o gol seja do rei. Foi uma retribuição. Neymar deixou os companheiros de frente para o crime sete vezes. Nem por isso abandonou o drible. Foi para o mano a mano 15 vezes. Saiu liso em 11.

Uma atuação mais de armador do que de atacante, até pelos 74% de posse de bola: 3 a 0, um gol e várias assistências. Neymar mal chegou a Paris. Se treinou três vezes com os novos companheiros, foi muito. Imagine entrosado. Imagine quando a Bruna Marquezine voltar para ele.